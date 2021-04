La noche que Cristián Montecinos enmudeció al Centenario

Es verdad. El manual dice que esta clase de notas se publican al cumplirse un aniversario redondo. Pero, esta vez, el destino quiso otra cosa porque la foto que ilustra el artículo que estás leyendo apareció después de un orden de cuarentena, justo cuando estaba por caer un nuevo aniversario de este memorable capítulo en esa gran campaña de Unión Española en la Copa Libertadores 1994.

Ocurrió hace 27 años, la noche del 15 de abril en el Centenario de Montevideo.

La imagen reúne todos los ingredientes de un verdadero acierto fotográfico. La pelota cruzando la línea de meta ante la mirada impotente de Jorge Seré y el arco de la tribuna Colombes en todo su esplendor. Ese fue un tanto histórico porque selló el 1-0 ante Nacional y valió el primer triunfo de los “Rojos” en el extranjero por la Copa Libertadores, jugando la edición donde regresaban después de 16 años y que les había sido esquiva en aquellas tres finales contra Independiente el ‘75.

Recortado sobre la añosa tribuna Olímpica repleta de hinchas, apreciamos la figura del autor material de ese gol inolvidable que sentenció el duelo a los 85 minutos.

Y, desde Caburga, donde hoy vive con su familia, Cristián Montecinos se sorprende con la foto, atiende nuestra llamada y comienza recordando por qué celebró así, clavado como una estaca extendiendo sus brazos al cielo.

“Fue por todo lo que nos huevearon los uruguayos, nos decían ‘chilenos de mierda les vamos a sacar la chucha’ y cuando vi que la pelota se le había pasado al arquero me quedé ahí parado, como haciéndoles con las manos que se fueran del estadio porque ya no quedaba partido. Era como para decirles ‘miren lo que les hicimos’. Ahí estábamos nosotros y no les teníamos miedo”, recordó el talquino.

Y añadió que “después vino la celebración en el camarín, estábamos clasificados. El “Pelao” Acosta lo celebraba como loco porque sabía lo que significaba un triunfo así y además siendo hombre de Peñarol lo gozó muchísimo”.

Es curioso el fútbol porque no te llevabas bien con Acosta y le diste esa tremenda alegría…

-Claro. Imagínate lo bien que yo andaba esa temporada para que me pusiera. Tenía que ser figura para entrar. Después de esa campaña me fui al Junior de Barranquilla. Cuando le preguntaron a Acosta él no puso ningún problema y dijo que me vendieran. Para un talquino como yo, llegar a Unión fue llegar a la gran ciudad, entender la vida y muchas cosas del fútbol. Guardo buenos recuerdos y mantengo algún contacto con Carlos María Morales y Juan Carlos González, pero también estaban el Coto, José Luis Sanchez, Lucca, Mario Salas. Era un equipazo.

El gol nació de un pase de José Luis Sierra…

-En realidad la jugada comienza con una pelota que yo robé en la mitad de la cancha y que le rebotó al árbitro. Hoy no habría sido gol, pero en esa época el árbitro era cancha. Le quedó al Coto que me habilita con un pase profundo y cuando me sale el defensa se la pincho cortita y me voy solo pa’l arco. Cuando veo al arquero lo pillé a contramano porque creo que él pensó que yo se la iba a tirar al segundo palo y me salió pa’l otro, En realidad no le pegué bien, pero como la pelota se le pasó por abajo fue gol igual.

¿Es uno de los goles importantes de tu carrera?

-Sí, le tengo cariño, pero el gol más importante de mi carrera fue el que le hice al Manchester United en el primer Mundial de Clubes, en el Maracaná. Fue un tiro libre frontal desde el semicírculo. Pensaban que lo iba a tirar Álex Aguinaga, pero le metí la zurda y el arquero quedó parado. Siempre me están llamando de México para entrevistarme por ese gol.

Cristián, gracias por tu tiempo y cuéntame algo sobre el momento de tu hijo Joaquín en Audax Italiano.

–Hablo siempre con él y creo que tiene una gran chance de llegar a la Selección. El fútbol de hoy es muy físico, Joaquín tiene que mantener el nivel para que ojalá muy pronto pueda dar el salto al fútbol extranjero.