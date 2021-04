Claudio Bravo y su futuro en el Betis: “Aquí me vine dos temporadas, que espero poder cumplirlas”

El portero chileno Claudio Bravo atraviesa un espectacular momento en España, donde ha recibido elogios tras su último partido con el Betis ante el Atlético Madrid.

Por esto, Marca le realizó una entrevista al meta nacional, donde, entre otras cosas, se refirió a su rendimiento ante los “Colchoneros”. “En líneas generales nos quedó un sabor de boca extraño, por cómo se dio el encuentro. Hicimos un partido muy positivo, que a la larga nos daba a pensar o visualizar que podíamos ganar“, señaló.

“Pero el gran esfuerzo lo hicimos nosotros, por eso nos quedó esa sensación de que podíamos haber ganado“, reiteró el arquero chileno.

Además, fue tajante respecto a su futuro en el cuadro sevillano. “Aquí me vine dos temporadas, que espero poder cumplirlas también por las expectativas del club, las mías y por cómo está mi familia dentro de la ciudad. Es lo que deseamos”, agregó.

También tuvo palabras para las múltiples lesiones sufridas en el último tiempo, puntualizando que esto se debe en parte al exceso de entrenamiento. “En parte sí. Los deseos míos son siempre de competir al máximo, aportar desde donde sea, jugando, no jugando, es la manera de ver mi trabajo”, indicó.

“En este tipo de cosas me he tenido que ir conociendo un poco más, sabiendo cuándo hay que descansar o trabajar un poco más. Ese tipo de cosas me han pasado por querer más”, explicó Bravo.

Asimismo, el bicampeón de América sostuvo que las lesiones no serían factores a la hora de seguir viajando con la selección chilena y aseguró que el Mundial de Qatar 2022 es su gran objetivo. “No porque me pilla bien tranquilo, es algo que domino desde hace muchos años, no es que vaya por primera vez, llevo 15 años yendo con mi selección a distintos lugares”, manifestó.

“Espero que las cosas con la selección vayan de buena manera. Jugamos la clasificatoria más difícil del mundo y espero que las cosas funcionen bien. Soy un privilegiado en cuanto a lo físico. He tenido estos accidentes también por mi manera de mirar mi trabajo, de ser exigente conmigo mismo, pero es el aprendizaje de cada ser humano. Ahora me lo tomo con más tranquilidad los días después del partido y luego ya aprieto más. Me siento bien“, sentenció.

El próximo desafío del Real Betis será ante el Valencia en condición de local por La Liga de España, donde se espera que nuevamente Claudio Bravo sea el portero titular.