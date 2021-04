¡Huaso campeón!: Flamengo derrotó en los penales al Palmeiras y se quedó con la Supercopa de Brasil

Sonríen Flamengo y Mauricio Isla. Este domingo, el “Mengao” se quedó con la Supercopa de Brasil tras derrotar mediante los lanzamientos al Palmeiras.

Ambas escuadras igualaron 2-2 en los 90 minutos, siendo el “Verdao” quien abrió el marcador a los 7 minutos gracias a Raphael Veiga. Sin embargo, el “Fla” comenzó a dominar las acciones, y a los 23 encontraron la paridad a través Gabigol.

Antes del término del primer tiempo (45+4′), Giorgian de Arrascaeta puso el 2-1 transitorio. En la recta final del partido, Raphael Veiga colocó el empate a los 74′, sentenciando el 2-2 y llevando el cotejo a los penales

Desde los doces pasos, Flamengo fue más efectivo y se quedó con la tanda por 6-5, luego de que Mayke desperdiciara el octavo lanzamiento, decretando la victoria el defensor Rodrigo Caio.

Mauricio Isla fue titular en el “Mengao”, saliendo reemplazado a los 63 minutos. Con este trofeo, el “Huaso” sumó su segundo título en Brasil, luego de quedarse con el Brasileirao.

FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NO MANÉ GARRINCHA! APÓS EMPATE NO TEMPO NORMAL EM 2 A 2, O MENGÃO VENCE O PALMEIRAS NOS PÊNALTIS POR 6 A 5 E CONQUISTA O BICAMPEONATO DA SUPERCOPA DO BRASIL! MENGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! #VamosFlamengo #EsseÉONossoLugar #SuperBicampeão pic.twitter.com/VOYczSpf70

— Flamengo (@Flamengo) April 11, 2021