Mexicanos fuera de la compra de Colo Colo: solo han llamado dos interesados de Chile por las acciones de Blanco y Negro

Cada vez se van conociendo más datos acerca de lo que podría pasar el próximo martes 13 de abirl, cuando a contar de las 12:30 horas sean rematadas en la Bolsa de Comercio de Santiago las 34.700.000 acciones que el actual presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, posee de la concesionaria que dirige a Colo Colo.

Paul Fontaine, asesor financiero de Aníbal Mosa, dijo a ADN Deportes que “me llamaron desde Chile un banco de inversiones y una persona natural para preguntar sobre el proceso, y les dije que si se les atrae el tema deben concurrir el martes (a la Bolsa). Pero los interesados en concreto se verán en concreto el día del remate”.

El economista añadió que “esa es la manera que escogimos para hacer una venta transparente y abierta a todo postor”, dejando en claro además que, por el momento, “del extranjero no he recibido llamados”, lo que da cuenta de que las supuestas ofertas desde México estarían -por ahora- quedando en nada.

Fontaine confidenció que si cada acción es vendida al preció mínimo fijado de 300 pesos, “Aníbal estaría perdiendo valor, pues reajustado por IPC él pagó cerca de 360 pesos. Pero hay que conocer el valor final en el remate”.

Y sobre la oferta de rematar todo el paquete, el asesor del todavía mandamás albo explicó las razones de tal medida. “Sería una mala decisión vender en paquetes individuales. Por ejemplo, si el denominado bloque opositor compra de a poco y con eso logra un director más, tendrían la mayoría de 5 de un total de 9 directores y con eso pierden mucho valor los otros dos directores que no son del Club Social y Deportivo. Aníbal no puede ir vendiendo esto de a poco, pues sería un perjuicio muy grande”, sostuvo.

Finalmente, el asesor financiero de Mosa declaró que “este bloque (de Mosa) tiene la gracia de que permite controlar el club, ya sea con la Corporación, de donde no me han llamado, o con el otro sector, lo que hace muy atractivo este remate. Es muy distinto si se compra por partes, y así se cae en un grupo minoritario. Pero eso no va a suceder“.