¿Es Johnny Herrera el mejor arquero en la historia de la U? Los Tenores debatieron respecto a la discusión

El pasado martes por la tarde, Johnny Herrera anunció su retiro del fútbol profesional y automáticamente instaló el debate entre los hinchas de la Universidad de Chile: ¿Es el ídolo azul el mejor arquero en la historia del club ante nombres como, Sergio Vargas?

La conversación arrancó en las últimas horas en redes sociales y este miércoles, “Los Tenores” de ADN Deportes se hicieron parte de la discusión: “yo creo que está la discusión, la pelea, puede ser. Son sutilezas, porque Johnny Herrera tiene un gran competidor como Sergio Vargas. De ahí en la década de los 60 vieron al Goma (Manuel) Astorga, pero en verdad entre Vargas y Herrera está muy peleado”, partió aseverando Juan Cristóbal Guarello.

“Pasa que Vargas marcó mucha diferencia con los arqueros anteriores que había atrás en U, en 25 años no hubo un arquero como él. Adolfo Nef; Hugo Carballo era muy querido, pero ni cerca de Vargas. Incluso estuvo Óscar With. Pero Vargas marca un hito muy importante y los hinchas de la U encontraron un arquero para idolatrar. El penal que le ataja a Borghi… hay momentos en la carrera de los jugadores que son importantes”, agregó.

En la misma línea se mostró Francisco Mouat: “me da lata echar a competir a Vargas y Herrera, creo que son los dos mejores arqueros que ha tenido la U. Hay una definición de campeonato contra O’Higgins en la final, que se define por penales y Johnny los ataja todos… uno se lo pierden y los otros tres los ataja. Ese momento era un cénit, un peak espectacular de su rendimiento. Y en la Sudamericana hizo un gran torneo”, dijo.

Finalmente, Luka Tudor sostuvo sobre Sergio Vargas que: “yo lo viví y era un tipo que te esperaba, que no te aguantaba. En el juego aéreo me parece que es mejor Johnny (Herrera) y debajo del arco, los dos atajaban bastante, me parecen ambos muy parejos en cuanto a lo que le entregaron a los hinchas de la U”, cerró.