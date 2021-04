“Encantado trabajaría en la U”: Mauricio Pinilla habló de lo que le gustaría hacer tras su retiro silencioso

A mediados de febrero, a sus 37 años, Mauricio Pinilla confirmó su retiro del fútbol profesional, tras finiquitar su salida de Coquimbo Unido. Si bien ahora trabaja como comentarista en ESPN, lo cierto es que el adiós de “Pinigol” ha sido más bien silencioso, aunque no oculta sus aspiraciones.

En entrevista con El Mercurio, el exariete afirmó que “esta decisión la venía madurando no sólo por un tema físico, sino que también para tener un cierre de carrera en un momento competitivo. Siempre dije que quería retirarme cuando estuviese bien, lamentablemente no terminé de la mejor manera”.

Consultado sobre si se ve, por ejemplo, como director técnico u otra actividad vinculada al fútbol, Pinilla sostuvo que “pensar en ser entrenador en el corto plazo lo veo imposible. A mediano plazo quizás podría volver a trabajar directamente en el fútbol, pero ahora toda mi dedicación estará enfocada en las comunicaciones”.

En esa línea, y sobre los cambios que se han gestado en Azul Azul tras la venta de acciones de Carlos Heller, el exgoleador señaló que “si se da la posibilidad en el futuro de aportar en algo tangible, en un puesto donde uno tenga las riendas para aportar directamente, encantado trabajaría en la U“.

“Pero si voy a ser la imagen de algo o me ponen ahí como embajador no lo tomaría, porque creo que hay otros jugadores para eso. Eso nunca, no me veo como una caricatura ni como una figura decorativa“, subrayó, junto con señalar que podría laborar en “algo serio como una gerencia o dirección deportiva“.