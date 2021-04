Rafael Dudamel y empate ante Huachipato: “El partido de hoy nos deja muchos aspectos para corregir”

Este sábado Universidad de Chile tuvo un pálido debut en el Campeonato Nacional, luego de empatar 1-1 con Huachipato en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Tras el partido, el entrenador de la U Rafael Dudamel conversó con TNT Sports, donde se refirió al rendimiento mostrado en cancha en su estreno. “Nuestra preparación y nuestra actividad ha sido muy accidentada, y no hallábamos la hora de comenzar a jugar. No hay otra forma de saber en qué nivel estás si no es compitiendo, la adrenalina es totalmente diferente”, afirmó.

Además aseguró que “el partido de hoy nos deja muchos aspectos para corregir, para mejorar, y lo miraremos otra vez, lo compartiremos con los muchachos”.

Finalmente, el venezolano señaló que el equipo irá encontrando su mejor forma física, y que espera tener un equipo más suelto sobre el césped. “Físicamente, todos vamos a ir encontrando una mejor forma, un mayor nivel de lucidez con la competición. Así que el ahogo que pudimos sentir en algún momento es normal, y esperamos que de aquí en adelante pueda estar más suelto“, sentenció.

Ahora, los universitarios deberán trabajar para su próximo desafío en el torneo, donde se medirán con Deportes La Serena en fecha aún por confirmar.