Marcelo Díaz y continuidad en Racing: “En junio se verá, cuando quede libre, qué me depara el futuro”

Mucho se ha especulado sobre un posible retorno de Marcelo Díaz a Universidad de Chile a mitad de año, fecha en que se cumple su contrato con Racing de Avellaneda.

Desde Argentina han informado que “Carepato” ya anunció a los dirigentes de la “Academia” que volverá a la U una vez se cumpla el plazo. No obstante, desde el club trasandino apuestan a seguir con el volante chileno.

Fue el propio mediocampista nacional quien, en conversación con el sitio oficial de Racing, no confirmó su continuidad, señalando que a mitad de año puede negociar como jugador libre. “A mi se me acaba el contrato en junio, y ahí puedo empezar a negociar con cualquier club como jugador libre“, indicó, agregando que “en junio se verá, cuando quede libre, qué me depara el futuro“.

Además, tuvo palabras para su rendimiento luego de tres años en el club. “Me pude adaptar y eso fue fundamental a lo largo del año y el campeonato. Voy a cumplir tres años, y uno solamente tiene que agradecer. Acá encuentras tu lugar en el mundo, y es donde mejor te sientes y te hacen sentir, y eso hay que valorarlo”, aseguró.

Recordemos que desde Racing pretenden renovar a Díaz sí o sí, tal como lo indicó su presidente, Víctor Blanco. “Y si está bien, por supuesto que queremos que siga. Es un jugador de categoría, nos da prestigio y sirve mucho para los chicos que vienen de abajo”, sentenció el dirigente.