Gustavo Quinteros desmintió quiebre en Colo-Colo: “No tengo problemas con nadie y estamos trabajando felices en el club”

En los últimos días, diversas informaciones han señalado de un quiebre entre el entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, y parte de la dirigencia del club debido al tema de los refuerzos.

Por esta razón, el DT de los albos salió esta jornada a desmentir los rumores, afirmando que trabajará para pelear el títulos y meterse en la próxima Copa Libertadores. “No hay ningún problema. Se han hablado un montón de cosas que no son ciertas, no tengo problemas con nadie y estamos trabajando felices en el club. Tuvimos inconvenientes y ahora tenemos un vestuario espectacular, todos motivados, tengo una relación excelente con Daniel Morón, con el presidente hablamos, con Harold también”, señaló.

“El 80 por ciento de las noticias que salen de Colo Colo son falsas, no hay que darles importancia. Tenemos objetivos importantes, primero sacarlo de la situación en la que estaba y segundo formar un equipo competitivo para volver a Copa Libertadores y pelear el título“, agregó Quinteros.

Sobre el central que debería llegar al club, el entrenador manifestó que “lo que estamos esperando es que se incorpore el jugador, se hacen gestiones por Emiliano y por otro jugador“.

Finalmente, anticipó el partido ante Cobresal, su próximo rival, indicando que “seguramente vamos a tener que jugar al máximo de nuestro nivel para sacar un buen resultado. Hemos entrenado todas las situaciones posibles para contrarrestar lo que hace el rival”.

Colo-Colo jugará este sábado en El Salvador ante la escuadra minera desde las 20:30 horas, donde buscarán dejar atrás la compleja semana, donde además se supo que Aníbal Mosa vendería sus acciones de Blanco y Negro.