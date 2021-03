Defensor de Antofagasta reveló que no se vacunó contra el Covid-19: “Hay gente que lo necesita más”

Reacciones divididas ha generado la vacunación del plantel de Deportes Antofagasta contra el Covid-19, quienes, por rango de edad, aún no les corresponde.

Tanto el club como la ANFP han señalado que la institución nortina no incumplieron la normativa sanitaria, mientras que otros equipos del fútbol chileno dejaron en claro su postura: se vacunaran “cuando corresponda según el calendario del Ministerio”.

En ello, el defensor puma Nicolás Demartini reveló para TyC Sports que él se negó a inocularse para priorizar a personas de riesgo. “Cuando el médico nos contó la situación, muchos estaban de acuerdo y otros no, porque hay gente que lo necesita más. Algunos pensamos que no era lo correcto“, señaló.

“No porque sea un antivacunas, ojalá un día me pueda vacunar, pero no sentí que era el momento. Soy una persona joven, creo que este virus es mortal, hay gente mayor que se lo puede agarrar y se puede morir. A la gente joven no le afecta de esta manera”, agregó el jugador.

Finalmente, Demartini manifestó que “yo me hisopo todas las semanas y vivo solo en Chile, no tengo a nadie a quien contagiar. Por todas estas cosas decidí no hacerlo, pero sobre todo porque hay gente que más lo necesita”.