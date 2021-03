Franco Torgnascioli y los objetivos de Everton: “Con el gran plantel que hay, tenemos que hacer un torneo bárbaro”

Everton debutó con un empate en el campeonato nacional, tras igualar 1-1 ante O’Higgins. El gol de los ruleteros lo anotó Matías Campos López.

Una de las figuras del encuentro fue Franco Torgnascioli, quien le atajó un penal a Matías Sepúlveda en el minuto 76. El guardameta conversó con Los Tenores en el estreno del cuadro viñamarino. “Quedé con una sensación de poco, creo que hicimos bastante mérito para poder ganar el partido, queríamos los tres puntos, pero bueno yo siempre digo que cuando no se puede ganar, hay que tratar de no perder y un punto siempre sirve”.

Además, el arquero analizó la diferencia futbolística que hubo entre la primera etapa y la segunda. “Fue muy notorio el cambio del primer tiempo al segundo, hicimos un primer tiempo perfecto, podríamos haber hecho otro gol, en el segundo tiempo nos vinimos un poco abajo. Ellos se nos vinieron, hubo 10 o 15 minutos que nos tuvieron ahí, si bien no tuvieron muchas jugadas de goles, estaban arriba de nosotros, no agarramos mucho la pelota y justo llega el penal y se ponen 1-1, ahí agarraron confianza. Después se emparejó de nuevo, tuvimos chances de gol, pero cambió muchísimo entre el primer tiempo al segundo”.

Torgnascioli tuvo palabras para Julio Barroso, quien debutó con la camiseta ruletera. “Impresionante, Julio Barroso es impresionante. Se lo dije a él, lo conocía porque es un nombre importante en el fútbol y tenerlo de compañero me asombró, no solo por lo que te da como futbolistas, sino como compañero, a mí como arquero me da mucha tranquilidad, hizo todo bien”.

El guardameta también hizo su proyección y explicó cuál es el objetivo de Everton para este año. “Yo la verdad veo muy bien al plantel, tenemos mucha calidad de jugadores, el cuerpo técnico es sensacional, trabaja muy bien y es muy buena gente, da mucha tranquilidad, no mete la presión ni el mal trato. Sumándole al gran plantel que hay, tendríamos que hacer un torneo bárbaro. Este partido, más allá de la sensación que pudimos haber ganado, hicimos cosas muy buenas, por ahí hay que sostenerlas, pero vamos a estar para cosas importantes“.

Finalmente, Torgnascioli recordó su primer paso en el elenco Oro y Cielo entre 2018-2019, donde sufrió el corte del ligamento cruzado de la rodilla derecha en un amistoso ante Unión San Felipe. “Me quedé con una sensación que quería una revancha, me quedé con una espina porque uno llega con mucha ilusión de jugar en Chile y esta institución me trató muy bien, los hinchas me han dado un cariño muy lindo. Fue mi primera lesión que tuve en mi carrera, entonces tenía esa sensación de querer volver y cuando surgió la posibilidad hice todo para que se de, porque tenía muchísimas ganas de venir“, sentenció.

Este viernes, Everton visitará a Deportes Antofagasta a las 16:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán.