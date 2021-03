Manuel Pellegrini sobre la desbordada delincuencia en Chile: “No entiendo a los políticos”

El entrenador chileno del Betis, Manuel Pellegrini, habló en profundidad con ADN Deportes sobre diversos temas, entre ellos, respecto a la desbordada delincuencia que se vive por estos días en el país.

“Miro esta situación con mucha preocupación porque, a pesar que he estado hace 21 años afuera, siempre vuelvo a Chile y es mi país. Yo tuve un inconveniente en un barrio de Vitacura donde no me lo esperaba”, comenzó diciendo el ingeniero.

En esa línea, el estratego añadió que “no entiendo a los políticos, que no sean capaces de ponerse de acuerdo en una cosa tan importante para el país como es la delincuencia, la cual se traduce a diario en diversas zonas de la capital”.

“Antes que cualquier otro aspecto político que se quiera modificar, yo creo que tiene que haber una unión de criterios para tratar de ponerle punto final a un hecho que antes sucedía poco y ahora es pan de todos los días“, agregó.

Finalmente, Pellegrini cerró diciendo: “Ojalá el país pueda volver a una normalidad y que la delincuencia pueda ser controlada“.