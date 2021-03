“Orgullo”: Carla Guerrero y Natalia Campos celebraron estar en el once ideal de la Copa Libertadores femenina

Las futbolistas de Universidad de Chile, Carla Guerrero y Natalia Campos, se mostraron sumamente contentas luego de quedar en el equipo ideal de la Copa Libertadores femenina, donde se sitúan las once mejores del certamen continental.

En conversación con la ANFP, “la jefa” sostuvo que “me llena de orgullo estar en el once ideal y estoy súper contenta por lo que he hecho en lo individual y con el grupo. Me hace sentir súper bien porque es el reflejo de lo que vengo trabajando”.

En esa línea, agregó: “Siempre quiero ir a ganar y que mi equipo vaya por más. Las otras defensoras también podrían haber estado, tenemos muy buenas jugadoras. Dentro de todo estoy muy contenta”.

Por su parte, la golera de la U indicó que “estoy muy contenta por estar en el once ideal de la Conmebol, nunca había tenido una nominación así o un reconocimiento de esa magnitud. Estoy muy contenta, no me lo espera, simplemente quise dar lo mejor para el equipo en la Copa Libertadores y traté de estar a la altura lo mejor que pude”.

Finalmente, Campos sentenció: “Me fui tranquila con mi rendimiento en general, pero siempre hay cosas por mejorar. Ahora hay que seguir trabajando, esto es un recuerdo muy lindo que me llevo, contenta de entregarle este reconocimiento al equipo y a la U, que al final quedará guardadito en un pedazo de la historia del club“.

Cabe consignar que la U obtuvo el cuarto puesto del campeonato, tras perder la semifinal en penales ante Ferroviaria y caer en la definición del tercer puesto por 4-0 ante Corinthians.