Manuel Pellegrini: “Veo difícil volver a dirigir en Chile o en Sudamérica”

Uno de los mejores técnicos nacionales en el extranjero es sin duda Manuel Pellegrini, quien ha registrado exitosos pasos en el Viejo Continente con equipos de renombre como el Manchester City, Real Madrid y el Villarreal.

En conversación exclusiva con Los Tenores, el “Ingeniero” explicó en qué momento de su carrera se encuentra tras 22 años dirigiendo en el extranjero. “Mi momento personal es el mismo en cualquier etapa de mi carrera. La exigencia hacia mi persona por mi mismo ha sido la base por la cual he podido estar trabajando 22 años seguidos en el extranjero, en distintos países y clubes, pero siempre con el mismo desafío de hacer lo mejor posible”, señaló.

Además, indicó que es muy difícil que vuelva a dirigir al país o a Sudamérica y explicó el por qué de su negativa a tomar la banca de La Roja. “Veo difícil volver a dirigir en Chile o en Sudamérica, me queda ese desafío de la selección nacional, donde el momento que estuve más cerca fue cuando estaba en la presidencia Arturo Salah“, sostuvo.

“Pero siempre he sido reticente a tomarla porque no me gusta el trabajo de selección. Me gusta competir domingo tras domingo y trabajar en la semana con los jugadores”, sentenció Pellegrini.

Finalmente, el técnico chileno tuvo palabras para la implementación del VAR, afirmando que “el fútbol mejora con el VAR. A lo mejor somos muy exigentes con el sistema. Hay muchas jugadas en que no debería intervenir y dejar al árbitro resolver, están condicionados”.