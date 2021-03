“Estaría dispuesto a tomarla si hay un trabajo en todos los ámbitos”: Pellegrini aseguró que proyecta dirigir a las selección chilena en tres años más

Hace muchísimos años se le viene preguntando a Manuel Pellegrini si es que piensa dirigir a la selección chilena en algún momento de su carrera y, la respuesta del entrenador siempre ha sido la misma, que él se siente más cómodo dirigiendo a clubes.

Sin embargo, lo anterior podría cambiar en algunos años más, ya que en conversación con ADN Deportes el ingeniero aseguró que se proyecta estar al cargo de la Roja en tres años más.

“Me queda ese desafío, estuve cerca cuando estuvo Arturo Salah. Sigo reticente a tomarla porque no me gusta el trabajo de selección, me gusta dirigir domingo a domingo. En selección se trabaja muy poco tiempo al año. Me gusta la dinámica de clubes“, comenzó diciendo el estratego del Betis.

En esa línea, añadió que “la única selección que tomaría sería la de Chile, voy a terminar estos tres años en Betis y veré en qué momento estoy y en qué momento está la de Chile”.

Finalmente, Pellegrini cerró diciendo: “Estaría dispuesto a tomarlo si hay un trabajo en todos los ámbitos. El Campeonato Nacional tiene que ser lo más competitivo posible, eso requiere inversiones. Hay muchos clubes que han tomado la manera de ganar dinero más allá de una formación Es justo y loable ganar dinero pero debe hacerse un trabajo formativo”