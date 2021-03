“Se ajusta a la legalidad”: Corte de Apelaciones falló a favor del Sifup respecto al “Fondo de Retiro”

Una dura polémica vivió el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) a mediados de 2020, luego de que se conociera la iniciativa “Fondo Retiro”, la cual entrega un sustento económico a los jugadores tras abandonar el fútbol profesional.

Esta medida causó molestia en un grupo de exfutbolistas, puesto que el beneficio solo se entregó a quienes se retiraron desde el año 2016.

Esto provocó que los exdeportistas interpusieran un recurso de protección, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El gremio de futbolistas valoró el fallo y aseguraron que el trabajo en conjunto es la clave para establecer el diálogo entre las partes. “El Sifup respeta y valora el fallo que, en forma categórica, respalda el espíritu que siempre ha tenido el gremio, en la lucha de los derechos laborales y sociales de sus asociados. Jamás quiso estar en esta situación, pero resulta fundamental que las instituciones dejen en claro que la buena fe y el apego a la legalidad siempre han sido el pilar fundamental de su gestión”, señalaron.

“Sobre el futuro legal de este recurso, el Sifup continuará defendiendo su actuación, que ya fue avalada por la Corte de Apelaciones de Santiago y no hará un reclamo por las costas del juicio, pues no es su intención enfrentarse en ningún ámbito con los ex compañeros de profesión”, agregaron.

“Por último, el Sindicato sigue pensando que el trabajo conjunto es clave, para establecer el diálogo y el respeto como el principal camino para zanjar diferencias y establecer apoyos reales a las necesidades de los ex futbolistas“, sentenciaron.