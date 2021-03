Gustavo Poyet y la obtención de la Supercopa: “Me quedo con el carácter y las ganas que tienen mis jugadores de seguir siendo campeones”

En un verdadero partidazo, en especial en el segundo tiempo, Universidad Católica impuso sus términos ante Colo Colo y se quedó con la Supercopa 2020 tras vencer por 4-2 en el Estadio Nacional.

Tras el encuentro, el entrenador de la UC, Gustavo Poyet, conversó con los medios de comunicación y analizó lo sucedido en el Nacional: “siempre es bueno ganar copa, hace que los jugadores se hagan más amigos. Es muy importante para los nuevos celebrar como equipo. Me quedo con el carácter y las ganas que tienen de seguir siendo campeones”, esgrimió.

Dijo además que: “cuando nos marcaron el segundo gol, tomé decisiones y por suerte nos resultó. Resalto la actitud de los jugadores, contagiaron a todo el equipo. Nuestros mejores minutos fueron los últimos del partido, con mucho carácter y pasión”, agregó el DT cruzado.

“Me llevo la imagen de un equipo que no se dio por vencido, me representaron en la cancha y estoy muy agradecido con todos”, complementó el adiestrador uruguayo.

Al finalizar, descartó más nombres como refuerzos: “no necesitamos más refuerzos, tenemos que seguir creciendo, tomando decisiones, pero la primera cosita del año es para nosotros y me da mucho gusto quedar en la historia del club”, cerró el entrenador.