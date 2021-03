Mauricio Isla: Hemos hablado con Alexis sobre la opción de llegar juntos a la U

Conocido por todos son los deseos de Mauricio Isla de poder vestir la casaquilla de Universidad de Chile algún día, aunque de momento no se ha podido dar a pesar de que su nombre suena siempre en el CDA durante los mercados de fichajes.

El “Huaso”, en conversación exclusiva con AS Chile, señaló que ha conversado el tema con Alexis Sánchez de llegar junto a la U. “Sí, es un tema que a veces hemos tocado en la mesa, en la selección. Nuestro grupo, siempre que está ahí en la mesa, cuando estaba Marcelo Díaz, Johnny Herrera, Charles Aránguiz, Edu Vargas, el ‘Chueco’ Mena, todos lo hablábamos. Claro que hay amores”, señaló.

“Mira lo que hizo Alexis Sánchez, jugó en Colo Colo, lo hizo de gran manera y es hincha de la U, pero eso pasa con todos los jugadores. Yo estuve en la Católica, club que a mí me entregó durante ocho años un crecimiento tremendo en las inferiores, pero siempre fui claro que soy hincha de la U, porque mi madre me crió así. No se sabe lo que te prepara el futuro, pero claramente sería lindo estar ahí, no solamente con él, con varios más”, agregó el lateral de la selección.

Sobre una fecha concreta para su arribo al cuadro azul, Isla manifestó que “depende de lo que yo estoy trabajando ahora. Soy un loco por entrenar, por estar bien físicamente. No me gustaría volver a Chile y retirarme de lo peor, sino haciendo las cosas bien. Nunca me he considerado un jugador extremadamente fuerte como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Bravo o Valdivia, quienes para mí son realmente buenos, pero sí me gustaría terminar mi carrera bien”.

“Ahora lo estoy haciendo de buena forma en el Flamengo, estoy entrenando al ciento por ciento y ojalá que cuando vuelva sea con mucha fuerza, con muchas ganas y preparándome de la mejor forma, porque cuando pasan los años uno se tiene que cuidar mucho mejor”, aseguró.