Mauricio Isla: Me gustaría jugar en Boca Juniors y en Universidad de Chile

Mauricio Isla no seguirá en el Fenerbahce y todo indica que su carrera continuará en Sudamérica. Por un lado está Boca Juniors, equipo que ya se había contactado a principios de año con el chileno por medio del vicepresidente del club,Juan Román Riquelme, y que buscaría tenerlo por dos temporadas. Mientras que por el otro está Universidad de Chile, elenco del cual es hincha el “Huaso”.

El lateral derecho de la Selección Chilena participó de una charla virtual con la Escuela de Cobreloa de La Serena, donde respondió las consultas de los niños del club. En esa instancia, Isla confirmó que le gustaría jugar por ambas escuadras.”Hasta ahora no sé donde me voy a ir. Hasta ahora no sé nada, yo he tenido solo una conversación con Boca Juniors y ellos me pidieron pero hasta ahora no sé nada. Sí me encantaría de corazón jugar en la U, es mi sueño, es el sueño de mi madre y de mi familia. Cuando uno tiene algo en el corazón claramente quiere jugar, pero ¿Te digo la verdad? Ojalá juegue en los dos: En Boca y en la U“.

El “Huaso” volvió a reiterar en qué equipo le gustaría retirarse del fútbol.”Desde niño siempre fui siempre hincha de la U, iba a entrenar todos los años a la Católica, pero siempre fui hincha de la U. La Católica me hizo crecer, me dio todo, pero yo siempre fui hincha de la U. Mi familia también es hincha de la U, entonces es un sueño retirarme ahí, pero no sé si lo voy a cumplir, por la edad o por cómo esté”.

Además, el defensor confesó a quién admira en el fútbol.”Mi ídolo es Marcelo Salas, yo crecí viendo la U, vi la mejor época de Marcelo Salas en River Plate, en la Lazio, después se lesionó de la rodilla cuando estuvo en la Juventus, pero para mí sí es mi ídolo, él es mi ídolo”.

Finalmente, Isla afirmó que los dos entrenadores que lo marcaron son Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.”Lejos, lejos Marcelo Bielsa, ha sido el mejor entrenador he tenido, que más me ha enseñado y que más he seguido por su característica. En segundo lugar me quedaría con Sampaoli, tiene los mismos trabajos de Bielsa pero sí él hablaba mucho con los jugadores”, sentenció.