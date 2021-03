Miguel Pinto tras su breve paso por Colo-Colo: “Me enriquecí profesionalmente en muchos aspectos”

Miguel Pinto fichó por Unión Española luego de no tener una buena temporada con la camiseta de Colo-Colo, ya que peleo durante largos pasajes del torneo el descenso a la Primera B. A pesar su breve paso por el “popular”, el meta se mostró agradecido.

El arquero nacional de 37 años se refirió a su periodo bajo las ordenes de Gustavo Quinteros y en conversaciones con La Tercera expresó que pese a su pasado en Universidad de Chile, no se arrepiente de haber vestido los colores del “cacique”.

“Claro que no (me arrepiento). Fue una temporada donde me enriquecí profesionalmente en muchos aspectos y pude entregar algo de mi experiencia al crecimiento de mis compañeros más jóvenes”, aseguró el experimentado guardameta.

En ese sentido, el exarquero de O’Higgins de Rancagua, expresó que “si no te impregnas con el sentimiento de un club en el que trabajas, nunca vas a poder ser parte de lograr un objetivo propuesto por el plantel. Es necesario involucrarse 100% con la camiseta que defiendes porque eso los hinchas lo notan“.

Pinto estuvo durante toda la pasada temporada en el cuadro albo, pero lamentablemente no pudo sumar muchos minutos como titular, ya que fue relegado a la suplencia por Brayan Cortés. Aunque, para el actual meta “hispano” fue totalmente entendible por la contingencia del 2020.

“Si la temporada hubiera sido normal, similar a años anteriores, sin pandemia, creo que hubiera tenido más oportunidades de jugar. Pero aún así mi objetivo de volver a jugar en Copa Libertadores lo cumplí. También jugar y aportar en esos puntos que nos sirvieron para salvarnos del descenso fue importante“, manifestó.

Aún así, aunque no haya sido un campeonato normal destacada que lo importante fue que Colo-Colo “se mantuvo al equipo en Primera y ser parte de esos jugadores que pudieron lograrlo es valorable”.

Finalmente, Miguel Pinto se refirió a un posible retiro del fútbol y sostuvo que “no tengo fecha de caducidad. Mientras mis resultados y mediciones físicas sigan siendo óptimas, incluso llegando a ser las mejores dentro del plantel y por sobre jugadores con mucha menos edad, seguiremos jugando. Tenemos Miguel Pinto para rato“, sentenció.