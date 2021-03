Leeds de Marcelo Bielsa repartió puntos con el Chelsea y sumó una nueva jornada sin poder ganar en la Premier League

Por la jornada 28 de la Premier League, Leeds United y Chelsea no se hicieron daño y repartieron puntos tras empatar sin goles en el Estadio Elland Road.

Si bien el cuadro londinense fue superior en cancha, ambos equipos tuvieron claras ocasiones de abrir el marcador, aunque sin suerte.

Este empate no le sirve a ninguno, ya que el Chelsea se mantuvo en la cuarta posición con 51 unidades, pero podría ser superado por el sorprendente West Ham United, quien le sigue en la tabla con 48 puntos y dos partidos menos.

En tanto, los pupilos de Marcelo Bielsa sumaron su tercera fecha consecutiva sin poder ganar, estancándose en el 12° lugar con 36 puntos, y comienzan a ver de lejos los puestos de avanzada.

En la próxima fecha de la Premier League, el Leeds deberá visitar al Fulham, mientras que el Chelsea jugará días antes por Champions League, donde recibirá al Atlético Madrid en Stamford Bridge por la revancha de los octavos de final.

👏 Clean sheet and solid performance from the lads!

— Leeds United (@LUFC) March 13, 2021