Gustavo Poyet: “Católica tiene que jugar para ganar y buscar el tetracampeonato, una responsabilidad que me encanta”

En horas de la tarde del pasado jueves, Gustavo Poyet dirigió su primera práctica como entrenador de Universidad Católica, de cara a los desafíos de la presente temporada.

El charrúa conversó con La Tercera, donde se refirió a la imagen que pretende darle al plantel cruzado, como también las metas para este 2021. “Es difícil decir cómo va a jugar. Lo que vamos a intentar es, dentro del esquema en el que venía jugando, utilizar cosas de Quinteros y de Holan, especialmente lo de Holan, porque es lo más cercano”, señaló.

“Tenemos cosas parecidas: similitud en el tema del sistema, de la pelota, de ser protagonista, de ganar, porque, al fin y al cabo, Católica tiene que jugar para ganar y buscar el tetracampeonato, una responsabilidad que me encanta. A partir de ahí, los pequeños detalles se irán viendo a medida que pasen las jornadas”, afirmó Poyet.

Además agregó que “no se me pasa por la cabeza, que dentro de 10 días o 12, si se juega la Supercopa, ya el equipo esté funcionando de la manera que quiero yo. Sería una sorpresa prácticamente imposible, pero sí que se vean los primeros detalles de lo que vamos a ir buscando”.

Asimismo, Gustavo Poyet manifestó que intentarán subir la intensidad del equipo para competir de mejor manera a nivel internacional. “Vamos a intentar de a poco y con inteligencia, con mucho cuidado y control, subir un poquito la intensidad. No sé cuántos entrenadores lo han intentado de distinta forma en distintos países en Sudamérica, pero algunos aspectos, si insistimos de una manera correcta, evidentemente ganando, sería una de las prioridades, sobre todo, por el tema de competir un poquito mejor en torneos internacionales“, sostuvo.

Finalmente, tuvo palabras sobre si llegarán más refuerzos, indicando que aún está analizando lo que sucede con el plantel. “Estamos abiertos en eso. No te puedo decir ni sí ni no. Iremos viendo qué es lo que pasa en los próximos días, pero de momento todo muy calmo. No estamos en búsqueda de nada particular hasta que no empecemos a ver qué es lo que pasa con el plantel”, sentenció el uruguayo.