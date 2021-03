El sueño azul de Matías Rodríguez: “Me veo jugando hasta los 37 o 38 años y retirándome en la U”

Matías Rodríguez fue uno de los referentes que, tras finalizar la temporada 2020, dejó la Universidad de Chile. Su último partido con los azules fue el emocionante triunfo por 3-1 ante Deportes Iquique en el Estadio Nacional, el cual les significó dejar atrás los problemas en la tabla ponderada e incluso obtener la clasificación a Copa Libertadores.

En conversación con El Mercurio, el defensor que más goles marcó en la historia de la institución no escondió su tristeza por dejar el equipo, pero aún así se siente “feliz por haber dejado a la U en Primera”.

Además, pese a que recientemente abandonó el club, ya se ilusiona con regresar. “Voy a cumplir 35 y me veo jugando hasta los 37 o 38 años y retirándome en la U, ese es mi sueño. Por eso mismo mi nacionalización sigue en curso para tener más posibilidades de volver si se da esa posibilidad, pero tendrá que haber un convencimiento total de la gente para que esté en el club”, detalló el lateral diestro.

Por otra parte, abordó la manera en que se definió su salida: “Nadie se acercó a decirme que no me tenían en sus planes ni tampoco me dijeron que me querían. Rafael (Dudamel) agradeció la entrega y mi profesionalismo, pero no me dijo que me quería. Entonces estaba claro, uno palpa esas cosas”.

Para finalizar, confesó cómo decidió llegar a Defensa y Justicia, su nuevo equipo. “Guille Marino, ayudante de Sebastián Beccacece, me insistió diciéndome que me querían para la Libertadores y la Suruga Bank. Quería un desafío así, jugar Copa y la liga de mi país, lo que haré en junio cuando se abra nuevamente el libro de pases. Mi familia también empujó por este regreso”, cerró Rodríguez.