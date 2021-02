Matías Rodríguez le dice adiós de la U: “Me hubiese gustado despedirme de otra manera”

Matías Rodríguez anunció su salida de Universidad de Chile a través de sus redes sociales, despidiéndose tras haber sido uno de los jugadores más importantes del equipo en la última década.

El lateral utilizó sus redes sociales para agradecer por la confianza del club desde su llegada a la institución.”Y llego el día, se hizo realidad.. Sentimientos que se fueron generando todos estos años. Dos ciclos que viví en este club que tanto amo, donde me abrieron las puertas no solo una, sino dos veces. La primera, no me conocían, no era nadie y en la segunda vuelta volvieron a confiar en mí luego de vivir experiencias en otros clubes, confiaron en mis capacidades, no solo en lo físico, sino también en lo profesional. Crecí como persona , como familia y como jugador”.

El exseleccionado argentino confesó que le habría gustado poder haberse retirado de otra forma tras su paso por los azules. “Hoy con el cariño que me demostraron mis compañeros, el cuerpo médico, utileros , la gente que día a día trabaja en el club, las tías de la cocina, Kinesiología, todos… mi más profundo respeto y amistad… Gracias por haberme visto cómo una persona que transmitió alegría y felicidad , más allá de los triunfos y fracasos , esa es la huella que les quiero dejar… Me hubiese gustado despedirme de otra manera pero la realidad que nos acompaña es otra y acá estoy”.

El exjugador de Gremio reconoció que se lleva los mejores recuerdos. “Gracias nuevamente por dejarme ser parte de la historia de La U y ustedes haber marcado la mía . Y sobre todo agradecerle a la hinchada que los voy a llevar siempre en mi Corazón 💙💙…Nos vemos pronto con estos colores”.