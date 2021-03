Yessenia López, figura del triunfo de la U sobre Peñarol: “Espero que salgan las cosas para llegar lo más lejos posible”

Una jornada histórica fue la que se vivió el pasado sábado en el Estadio José Amalfitani de Argentina, donde la Universidad de Chile derrotó agónicamente a Peñarol en su debut por la Copa Libertadores Femenina.

La gran figura del encuentro fue Yessenia López, quien comandó constantemente el juego de las “leonas”. López aseguró que espera “que salgan las cosas para llegar lo más lejos posible”.

En conversación con el sitio web del club azul tras la victoria, la “10” no escondió su ilusión para lo que viene en el certamen continental. “Vamos a seguir jugando como lo hicimos hoy. Nos ha costado mucho llegar hasta acá, así que con la confianza que tenemos cada una en llegar mucho más lejos“, afirmó.

🔝🏆 ¡Justina Morcillo (@RiverPlateFem) y Yessenia López (@udechilefem) con sus trofeos de #MVPTwitter de los partidos que cerraron la primera ronda de la CONMEBOL #LibertadoresFEM!#LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/q7WZp5Abps — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) March 7, 2021

Además, agradeció profundamente el reconocimiento por parte de los hinchas. “Estoy súper feliz. Gracias al equipo que me ayuda en esto también. De verdad no me lo esperaba. Gracias a la gente por votar por mí. Es una emoción grande”, expresó la volante.

Ahora, la Universidad de Chile comienza a prepararse para lo que será su segundo duelo por el Grupo D del certamen, donde se medirán ante Libertad-Limpeño de Paraguay, cuadro que viene de golear a Ferroviaria de Brasil. El atractivo encuentro está pactado para el próximo martes 9 de marzo, donde la U podría alcanzar el liderato de su grupo y comenzar a soñar con la siguiente fase de la Copa Libertadores Femenina.