La dura confesión de Johnny Herrera: Me desilusioné bastante del fútbol. El día que me retire será en silencio

El exportero de Universidad de Chile y Everton, Johnny Herrera, habló sobre su desilusión del fútbol y analizó a los arqueros de proyección para la selección chilena.

En conversación con De Fútbol Se Habla Así de DirecTV , el “Samurai” tuvo palabras para su relación con Claudio Bravo, afirmando que fue banca de unos de los mejores porteros en la historia del país. “Siempre he tenido una muy buena relación con Claudio, de mucho respeto. Me tocó ser banca de uno de los mejores arqueros en la historia de Chile, que jugó en el Barcelona“, señaló.

Además, llenó de elogios a Matías Dituro, manifestando que fue el mejor jugador del torneo pasado, y analizó las opciones de arqueros en el medio local para La Roja. “Matías Dituro fue el mejor jugador del campeonato. Sacó campeón a Católica, que por mucho tiempo se sostuvo en su arquero. Fue campeón y por esa razón, para mí, supera al Mago Jiménez como máxima figura del torneo”, puntualizó.

“Zacarías es un buen arquero, pero está empezando. Cortés juega, pero yo no comparto mucho su estilo. Es un buen proyecto. No se ve un arquero destacado para que se convierta en una referencia del país“, sostuvo Herrera.

Finalmente, quien fuera referente de la U afirmó que se desilusionó del fútbol, y comentó sus exigencias en caso de arribas alguna vez al cuadro universitario como entrenador. “Yo me desilusioné bastante del fútbol. Yo no espero ya nada de nadie. Ya no estoy para esto. No sé ni siquiera si aceptaría un partido de despedida. El día que me toque retirarme será en silencio“, detalló.

“Si llegase a ser técnico de Universidad de Chile mis exigencias serían altas. Entonces es muy difícil que se pueda dar con la directiva actual. Soy un tipo exigente para que estén las condiciones de pelear de igual a igual con todos”, sentenció.