Alexis Sánchez tras brillar con un doblete en triunfo del Inter: “Soy como un león enjaulado”

Alexis Sánchez estaba sumamente feliz tras ser la gran figura del Inter de Milan en el triunfo por 2-1 sobre el Parma, luego de inscribirse con un doblete en el compromiso.

Tras finalizar el cotejo, el goleador chileno habló con Sky Sport, sosteniendo que “creo que hoy ha sido un partido complicado, han jugado bien. Hemos sufrido. Estamos ahí y es el camino correcto. Tenemos que pensar en nosotros, el camino es correcto, no debemos equivocarnos. Los jugadores han crecido mucho. Desde que perdimos la final de la Europa League han mejorado”.

En esa línea, añadió: “El entrenador le enseña mucho todos los días, yo que tengo experiencia lo he estado mirando: solo necesita ganar algo para que el Inter dé ese paso“.

Finalmente, Alexis sostuvo que “tengo experiencia, si Conte confía en mí soy feliz. Siempre quiero jugar. Soy como un león enjaulado que quiere jugar, cuanto más juego, menos me siento. Siempre he estado en la cima, amo este deporte, me gusta jugar. Cuanto más juego, mejor me siento, y es así a lo largo de mi vida futbolística”.

Cabe consignar que el criollo anotó su tercera anotación en los últimos dos cotejos del Inter. El fin de semana también puso su cosecha ante el Genoa en el triunfo por 3-0.