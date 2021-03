Hernán Caputto sobre su salida de la U: “Yo quiero estar en un lugar donde me quieran”

Universidad de Chile se encuentra armando su nuevo plantel bajos las ordenes de Rafael Dudamel, quien asumió hace algún tiempo. Sin embargo, sigue latente la salida de Hernán Caputto del cuadro azul. Esta vez, el propio exdirector técnico se refirió a su paso por la U.

Si bien el técnico de 46 años le entregó varios puntos valiosos al equipo para alejarse de la pelea por el descenso, de todos modos fue cesado de su cargo porque desde la institución laica afirmaban que necesitaban un equipo con más protagonismo.

El estratega argentino, en entrevista con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, expresó que “no hubo una explicación como tal“. Junto con eso, añadió que “yo quiero estar en un lugar donde me quieran, pero me quieran en los momentos difíciles, los momentos buenos te quieren todos, te apoyan todos”.

Además, agregó que eso uno lo visualiza y lo percibe, de esa forma repercute en los jugadores, como también en los resultados, asumiendo que “no eran positivos”.

Por otro lado, Caputto tuvo palabras para los jugadores históricos de la U que no continúan en el club, específicamente hacia Walter Montillo. “Hice ver cosas para que entendieran al entrenador, porque a veces cuando me consultaban trataba de no meterme, si mucho en Walter porque es un amigo, entonces lo padeció, lo pasó muy mal y yo estaba ahí para lo que necesitara, siempre apoyándolo“.

En ese sentido, fue claro en que la edad no tiene nada que ver en el rendimiento. “Por supuesto que hay jugadores que en estos equipos siempre tiene una calidad diferente, son jugadores seleccionado que han pasado por Europa y demás. Eso le da una categoría y un nivel diferente“, explicó, junto con afirmar que también dependerá si el entrenador sabe manejar al grupo y sacarle rendimiento a estos jugadores.

Por último, Hernán Caputto entregó su punto de vista sobre la situación que enfrentan los entrenadores en el fútbol moderno y señaló que “principalmente pasa en los equipos grandes donde hay demasiada gente para las decisiones y no toman la principal que es la del entrenador” y concluyó diciendo que “el rol del entrenador y la fuerza siempre deben estar en la toma de decisiones”.