Figura de Melipilla sueña en grande: “Estoy entre Colo Colo y la U, pero si me voy por los colores, me gusta más la U”

El delantero paraguayo de Deportes Melipilla, Gustavo Guerreño, fue uno de los pilares del ascenso de los “Potros” a la división de honor del fútbol chileno, donde desde este año competirá con los equipos más importantes del país.

Y pese a que está muy ilusionado en seguir en la institución, hay un sueño que el jugador de 29 años aseguró que le gustaría cumplir en el corto o mediano plazo: jugar por Colo Colo o Universidad de Chile.

“Estoy entre el Colo Colo y la U. Ambos equipos me gustan, pero si me voy por los colores, me gusta más la Universidad de Chile”, lanzó el guaraní en diálogo con AS Chile.

Respecto a las metas que tiene con el elenco metropolitano tras el ascenso, indicó:” Tenemos objetivos grandes. Lo primordial es mantener al equipo en la categoría y, por qué no, clasificar a Copa Sudamericana o Libertadores. Es algo lejano, pero no imposible. Al igual que Coquimbo, que le fue súper bien en la copa, uno también sueña con llegar a esa instancia.