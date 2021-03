Daniel Morón confía en ayudar a Colo Colo a levantarse: “No entro con ningún miedo al cargo”

Durante este miércoles se presentó oficialmente en el Estadio Monumental al nuevo director deportivo de Colo Colo: se trata de Daniel Morón, quien llegó a reemplazar a Marcelo Espina.

En conferencia de prensa, el campeón con el Cacique de la Copa Libertadores en 1991, comenzó diciendo que “quiero agradecer al directorio que me ha dado la oportunidad. Conozco tanto la institución que estos lindos desafíos me gusta aceptarlos. Estamos para ayudar y poner a Colo Colo en los lugares de privilegio que necesita estar (…) Hay un trabajo ya adelantado. Yo estoy integrándome y he tenido reuniones con el presidente, Harold y el director técnico, que es uno de los entes más importantes con quien me tengo que comunicar“.

En esa línea, añadió: “Después de los años jugando, dos años de director, y el tiempo como técnico he ido adquiriendo experiencia que puedo aportar. Hice un Magíster de tres años que me ha capacitado enormemente”, agregó.

“No entro con ningún miedo al cargo, esto es fútbol y si entramos con miedo entramos perdiendo. Espero que lo que pase en abril solo sea un beneficio para Colo Colo y para lo que venga”, agregó el exgolero.

Finalmente y sobre el tema de los refuerzos, Morón argumentó que “desde aquí para adelante voy a empezar a tomar esta posta para terminar de resolver las situaciones que tenemos pendientes. El tema jugadores, de refuerzos, es prioritario“.

“Ayer cuando fui ratificado conversé con el entrenador y estamos trabajando arduamente en estos puestos que el DT ha comentado: central, volante y delantero. Tenemos nombres y esperamos cerrarlos prontamente”, cerró.