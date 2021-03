Cristián Aubert y su lapsus de nombrar a la UC en vez de la U: “Ellos me ponen un desafío en mi cabeza, quizás esa fue la razón”

El pasado martes, Cristián Aubert estuvo en boca de gran parte de los hinchas de la U. El mandamás universitario confundió a los azules con la Universidad Católica, algo no agradó nada los fanáticos laicos, quienes emprendieron duros comentarios en su contra.

Con el paso de las horas, Aubert salió a justificar su lapsus y dijo que “había estado hablando con mi equipo comercial sobre ciertas cosas que está haciendo Universidad Católica y en rigor tengo a la Católica en la cabeza“, dijo en conversación con La Magia Azul.

“Han ganado tres campeonatos, trabajan bien, tienen una estructura de gobierno y administrativa buena, tienen un estadio que les permite trabajar bien el tema del matchday. Ellos me ponen un desafío en mi cabeza. Quizás esa fue la razón“, complementó el mandamás universitario.

Por lo mismo, aseguró que recibió más de un reto general “mis hijos son los que más me retan. Les expliqué, como a todos, que son situaciones que pasan. Uno está en un día a día súper intenso: reunión, presentación. Estoy en tantas cosas, que fue un lapsus. Fue un error y le he pedido disculpas a todos los que me han preguntado”, dijo.

Los problemas con Dudamel

El ambiente en la Universidad de Chile está complejo a nivel de dirigencia. Las fuertes declaraciones de Rafael Dudamel contra los directores deportivos Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg siguen levantando polvo en el CDA, aseveraciones que Aubert comentó.

“Siempre la ropa sucia se lava en casa, uno tiene que tener espacios de conversación, discusión y análisis, pero en la interna. No creo que sea bueno salir a ventilar temas a la prensa, porque muchas veces faltan elementos para el análisis. Podemos decirnos todo lo que nos parezca pertinente, con respeto y altura, pero puertas adentro”, sostuvo.

Precisamente sobre el tema de fondo, los refuerzos, Aubert dijo que “nosotros tenemos una política de contrataciones que es bastante clara y es que el club busca refuerzos, luego eso se conversa con el técnico y se trata de llegar a un acuerdo. Este año fue súper difícil, entonces quizás este año se dio una situación un poquito distinta a la de otros años. La realidad económica es súper frágil y es una condición con la que tenemos que trabajar, no podemos traer grandes jugadores o costos altos”, dijo.

Y al cerrar, confirmó que el plantel 2021 no está cerrado “en estos momentos, los jugadores que ustedes conocen son los que tenemos como refuerzos. Uno nunca puede decir que está 100% cerrado, porque hasta el último día uno tiene la opción de traer a alguien adicional, pero en este momento y siendo respetuoso de nuestro presupuesto, te diría que estamos en el máximo que podemos dar. Pero nunca se cierra la puerta”, finalizó.