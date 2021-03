“Tenían problemas económicos”: Nelson Semedo reveló por qué Barcelona dejó partir a Arturo Vidal

En 2018, Arturo Vidal se convirtió en el tercer chileno de la historia en vestir la camiseta del FC Barcelona, siguiendo los pasos de sus compatriotas Alexis Sánchez y Claudio Bravo. Junto a los blaugranas, el volante se consagró campeón de La Liga y la Supercopa de España, para finalmente dejar la institución en 2020 y fichar por el Inter de Milán, en una salida que hasta hoy genera eco.

Tras perder la lucha por el título de la liga española ante Real Madrid, además de haber sufrido una histórica goleada por 8-2 a manos del Bayern Múnich en la Champions League, el “King” partió del Camp Nou en un proceso de renovación del equipo, donde también salieron nombres como Iván Rakitic, Luis Suárez y el defensor Nelson Semedo, quien recientemente se refirió a la manera en que dejaron la casa culé.

En conversación con Yahoo Sports, el lateral portugués, uno de los más cercanos a Vidal en el plantel blaugrana, detalló cómo se enteró de que tendría que abandonar Barcelona. “Me explicaron que tenían algunos problemas económicos y que yo era uno de los jugadores que podía ir a darle dinero al club”, comenzó.

En esa línea, afirmó que tanto él como el volante chileno, además de otros compañeros, partirían del equipo como parte de una estrategia para enfrentar la crisis monetaria de la institución: “Había muchos otros en mi posición. (Luis) Suárez, (Arturo) Vidal e Ivan Rakitic. Con esto ahora (la pandemia del coronavirus), todos los clubes tienen problemas financieros”.

Además, apuntó a que la pandemia ha afectado de sobremanera los ingresos de los equipos. “Todos los clubes no son tan fuertes económicamente porque no tienen seguidores en el estadio. En Barcelona, la gente ni siquiera podía entrar al museo”, reveló.

Sin embargo, pese a la manera en que dejó el FC Barcelona, aseguró que eso le significó la gran oportunidad para recalar en la Premier League, donde hoy viste los colores del Wolverhampton. “En el fútbol puede pasar de todo, pero me sorprendió un poco que me dejaran ir. Fue una muy buena decisión unirme a los Wolves y no tuve que pensarlo dos veces”, cerró Semedo.