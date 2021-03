Nuevo candidato: desde Inglaterra buscarán quedarse con la sede para el Mundial de 2030

El próximo año se disputará el Mundial de Qatar 2022 bajo el formato actual, ya que a partir de la siguiente edición que será en Estados Unidos y Canadá, serán 48 selecciones clasificadas, 16 más que en la actualidad y, los grupos de la primera fase serán de tres equipos cada uno, con un solo cupo hacia octavos.

Sin embargo, ya se comienza a buscar la sede para la Copa del Mundo de 2030, donde se cumplirán 100 años del primer mundial de fútbol, que se llevó a cabo en Uruguay, mismo país campeón.

Aunque la FIFA aún no define la sede que albergará dicha competencia mundial, ya existen varios candidatos, siendo la postulación sudamericana de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Como también, en el caso de Europa, la de España con Portugal.

Esta vez, apareció un nuevo participante, ya que desde Inglaterra anunciaron, a través del primer ministro Boris Johnson, que evalúan presentar una candidatura conjunta para que el Reino Unido sea sede de la Copa del Mundo.

Desde su cuenta de Twitter la autoridad expresó: “Me encantaría que la casa del fútbol fuera la sede de la Copa del Mundo de 2030, y sería algo maravilloso que todo el país pudiera saborear”.

Luego de esto, Boris Johnson confirmó que la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) reveló que tendrá una asistencia financiera por parte del gobierno británico de 2,8 millones de libras (US$4 millones).

Let's bring football home in 2030.

I would love for the home of football to host the 2030 World Cup, and it would be a wonderful thing for the whole country to savour.

We want to do much more to encourage sport post-pandemic and see a bonanza of football in the years ahead. https://t.co/TsCmlKTLMW

