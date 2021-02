“Me enfoqué más en el poder renacer”: Mathías Vidangossy cuenta cómo maneja su depresión

Mathías Vidangossy ha sido un jugador con una carrera de altos y bajos, donde incluso ha pasado periodos lejos de las canchas debido a sus problemas personales.

Pero ahora, el exintegrante de la Sub 20 que salió tercera del Mundial de Canadá 2007 reabrió su cuenta de Instagram (@mathividangossy) hace una semana, en un espacio donde las frases motivacionales predominan. “Cuando las cosas no salgan como tú quieres, no te quedes con el dolor. Crea un plan para salir y volver al camino hacia tus sueños”, es una de las que destaca.

En entrevista con Las Últimas Noticias, mencionó que regresó a la red para dar a conocer su nueva etapa con otra mentalidad. “Me enfoqué más en el poder renacer. Todo este tiempo ha sido de aprendizaje. Quiero transmitir el mensaje de que todo se puede, solo hay que tener el foco y la mentalidad bien entrenada“, reflexionó.

El futbolista de 33 años reveló que lleva bastante tiempo leyendo libros de empoderamiento, transformación personal, gestión emocional y neurociencia, confesando que “gracias a eso pude salir de la depresión. Estoy totalmente sano y con la mentalidad de lograr lo que me proponga”.

En 2017 Vidangossy dio a conocer que sufría depresión, expresando que siempre estuvo acompañado de la enfermedad. “Mis momentos bajos eran por estar pensando mucho tiempo en lo malo y cuando me iba bien eran tramos cortos”, reconoció respecto al padecimiento, que venía arrastrando desde su paso por España a los 21 años.

Sin embargo, el volante nacional menciona que antes de fichar en Deportes Valdivia, en 2019, se había propuesto mejorar. Es por eso que, afirma, querer demostrar que “el tipo depresivo no quedó vetado del fútbol”, agregando que, en el futuro, le gustaría ser formador-coach con niños.

Finalmente, Mathías Vidangossy dice que su renacer no es solamente mental, sino que también físico, “entrenando de lunes a viernes, con tandas de gimnasio, ejercicios con pelota y acondicionamiento para regresar al fútbol”. Además, confía en que llegará a Primera División “enfocado en que la oportunidad llegará y tengo que estar 100%, no 20%”, concluyó.