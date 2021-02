No le sale nada: Ronald Koeman abandonó la rueda de prensa por una hemorragia nasal que preocupó en Barcelona

Ronald Koeman no la ha pasado bien esta temporada, y es que no alcanzar el liderato de La Liga española junto al FC Barcelona y quedar con pie y medio fuera de la Champions League tras una estrepitosa caída ante el PSG, ha llenado de críticas al técnico holandés. Además, de manera casi irónica, el DT protagonizó un particular momento en la rueda de prensa previa al partido frente al Sevilla.

Cuando analizaba en profundidad el presente del equipo, sufrió una descontrolada hemorragia nasal. En un principio, no le quiso dar mayor importancia, tomó un pañuelo y simplemente se limpió la nariz, pero al ver que el sangrado era cada vez más intenso, tuvo la obligación de dar por finalizado el diálogo con la prensa.

Más tarde, el holandés explicó por qué ocurrió este inesperado hecho, y es que la hemorragia era consecuencia de los medicamentos coagulantes que toma desde mediados de 2020, a causa del infarto que sufrió en aquel entonces.

📹 El DT del Barça, #RonaldKoeman, abandonó hoy su conferencia de prensa debido a un sangrado constante en la nariz. pic.twitter.com/e2jq3pwrJB — Marcelo Burgos (@marceloburgosf) February 26, 2021

Antes de que tuviera que abandonar la sala, el estratega se refirió a lo que serán los dos duelos frente al Sevilla en menos de una semana, pues este sábado se verán las caras por la jornada 25 de La Liga, mientras que el próximo miércoles se medirán en semifinales de la Copa del Rey.

“La presión siempre existe para un entrenador. Intentaremos ganar los dos partidos, mañana es seguir con nuestra racha en el campeonato, sumar puntos y presionar a los de arriba”, afirmó Koeman.

En cuanto al resultado que deben revertir por la copa, donde cayeron por 2-0 en la ida ante los andaluces, criticó la suerte de “persecución” que existe con sus dirigidos: “Parece que somos solo nosotros jugamos partidos importantes”. “La presión es para todos los equipos”, sentenció el holandés.