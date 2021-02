Pablo Solari y el gol de la salvación alba: “No iba a permitir que un grande como Colo Colo descendiera”

Con unos días de descanso, Pablo Solari repasó lo hecho en el duelo ante la Universidad de Concepción, donde se consagró como figura del partido al marcar el único gol del partido que salvó a los albos de bajar a la Primera B.

En conversación con ESPN Chile el volante argentino comentó sobre el compromiso que “estaba muy confiado, obviamente que no era para consagrarme yo, sino que para sacar adelante el partido. Lo quería ganar y no iba a permitir que un grande como Colo Colo descendiera“.

Sobre el apoyo de los hinchas camino a Talca para dicho partido, Solari aseveró que “se me puso la piel de gallina, no me imaginé que había tanta gente. Me motivó muchísimo”, esgrimió.

También tuvo palabras para lo sucedido post partido ante O’Higgins: “después del partido estábamos muy mal, pero dimos vuelta la pagina y fue todo muy positivo, por eso también lo sacamos adelante”, comentó el mediocampista argentino.

Al finalizar, tuvo palabras para su futuro en Macul: “tengo una expectativa positiva de pelear arriba, donde Colo Colo se merece. Y ganar algo con el equipo sería muy importante para mí. Quiero hacer un gran año y ganar algo con Colo Colo, que creo que es lo más importante”, cerró.