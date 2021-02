Vuelven los hinchas: Inglaterra anunció el regreso del público a los estadios

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, anunció un importante plan de desconfinamiento en el que destaca el regreso de los espectadores a los diferentes eventos deportivos que se realicen en Inglaterra, el cual, si la situación sanitaria lo permite, se llevará a cabo a partir del 17 de mayo.

En esa línea, los estadios tendrán permitido albergar hasta un cuarto de su capacidad total, con un aforo máximo de 10 mil personas. Además, los espectáculos deportivos que se realicen en recintos cerrados, solo podrán llegar hasta la mitad de la capacidad del complejo, siempre y cuando no se superen los mil asistentes.

La actual temporada de la Premier League finaliza el 23 de mayo, por lo que las medidas anunciadas tendrán mayor impacto en lo que será la campaña 2021/22. Sin considerar algunos partidos donde se permitió alrededor de 2 mil espectadores a fines del año pasado, toda la actual temporada se ha jugado a puertas cerradas, por lo que este nuevo paso será muy importante para el fútbol inglés que busca volver poco a poco a la normalidad desde la llegada del coronavirus.

Según los anuncios gubernamentales, las demás restricciones sanitarias serían levantadas desde el 21 de junio, coincidiendo con diferentes eventos deportivos que se disputarán en Inglaterra en los próximos meses.

Por ejemplo, las semifinales y la final de la Eurocopa, aplazada un año debido a la pandemia, se realizarán en Wembley entre el 6 y el 11 de julio. Además, el torneo de tenis de Wimbledon, el cual fue suspendido el año pasado, comenzará el 28 de junio, y el British Open de golf el 15 de julio.

Tras el anuncio del primer ministro, la Federación Inglesa de Fútbol se mostró muy conforme con la noticia. “La FA está absolutamente encantada de que los aficionados regresen pronto. Simplemente el fútbol no es lo mismo sin ellos y esperamos con impaciencia el retorno a los estadios llenos tan pronto como sea seguro y posible”, compartió en un comunicado.

