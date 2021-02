Martín Lasarte y la ausencia de centrodelanteros para la Roja: “Quizá ese tipo de jugador es el que puede faltar en Chile”

En la previa de lo que serán sus primeros entrenamientos como nuevo DT de la Selección Chilena de Fútbol, Martín Lasarte se encuentra en Uruguay y analizó al plantel de la Roja y su llegada a Juan Pinto Durán.

En conversación con el programa “Tirando Paredes” de Uruguay, el adiestrador “charrúa” analizó la falta de centrodelanteros para el equipo que le tocará dirigir: “el último delantero chileno de corte clásico “9” fue (Mauricio) Pinilla, que jugó en Italia, volvió a Chile, pero su etapa de mayor brillo ya pasó”, dijo.

“Quizá sea ese tipo de jugador que le puede falta a Chile, pero hay otros que se han adaptado. En Chile hay delanteros, pero algunos están apartados como el ‘Nico’ Castillo por lesión, que es un jugador que tiene esa característica”, agregó el uruguayo.

Respecto a su inminente trabajo en Juan Pinto Durán, Lasarte aseguró que conversó con Eduardo Acevedo, ex Universidad de Concepción, para ponerse al día sobre el fútbol chileno: “acabo de tener una linda charla. Él estuvo prácticamente un año en Chile y quería conversar con él porque siempre da buenas referencias y tiene conceptos muy claros“, aseguró.

Al finalizar, comentó el cómo se dio su llegada a la Roja: “tuve que ir a Chile por un tema de salud y cuando estaba por volver me llamaron. Me dijeron que estaba en una lista para DT de la selección pero ‘que lástima que estás en Uruguay’, ahí les comenté que no, ya estaba en Chile por otra cosa”, confesó.

“Fue todo muy dinámico, no sé, cuando te toca, te toca. Es una tremenda responsabilidad y un gran honor. Es uno de los desafíos más lindos e importantes que tuve”, cerró Martín Lasarte, flamante nuevo entrenador de la Selección Chilena de Fútbol.