Luis Suárez y su polémica salida del FC Barcelona: “Simplemente ya no me querían, y merecía un cierto respeto”

Luis Suárez goza de un gran presente en Atlético de Madrid, y es que el uruguayo se ha consolidado como una de las figuras del equipo rojiblanco tras una escandalosa salida del FC Barcelona, donde simplemente fue desechado. De hecho, continúa sin superar la manera en que abandonó el elenco culé.

En conversación con France Football, el delantero aprovechó de ahondar en la polémica, donde confesó su desagrado: “Lo que realmente me molestó fue que me dijeran que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel en un gran equipo. Eso me disgustó mucho”.

En esa línea, criticó el trato que recibió considerando el alto nivel mostrado desde que se puso la camiseta blaugrana. “Me dijeron que, pese a tener contrato, no me tenían en cuenta. Que simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto. Si no hubiera demostrado nada en Barcelona lo habría entendido, pero marqué más de 20 goles por temporada y siempre tuve buenas estadísticas, solo superadas por Leo Messi”, argumentó.

“Muchos fichajes del Barcelona no han cumplido las expectativas, pero yo llegué a cierto nivel en Barcelona e hice lo que se esperaba de mí”, añadió el goleador charrúa.

Para finalizar, reveló que no solo fue un reto para él abandonar el Camp Nou, pues su familia también tuvo que dejar atrás una vida a la que ya se habían acostumbrado en la ciudad. “Mi familia tenía su vida en Barcelona. Fue difícil contar a mis hijos que tenían que despedirse de sus amigos“, cerró.

Ahora, Luis Suárez se enfoca en mantener el gran rendimiento desde su llegada al Atlético de Madrid, donde su siguiente desafío será el Chelsea por los octavos de final de la UEFA Champions League. El duelo está pactado para este martes a las 17:00 horas de Chile.