Esteban Paredes y su sentido adiós a Colo Colo: “Hoy me toca despedirme del equipo de mis amores”

Una triste y emocionante despedida tuvo Esteban Paredes con todos los hinchas colocolinos, tras publicar una particular publicación este martes en su cuenta de Instagram.

El goleador dejó los albos sin una despedida en cancha -como una inmensa mayoría cree que se merece- pero de igual forma quiso agradecer por todo lo que vivió en el Cacique.

“Hoy me toca despedirme, pero no me puedo ir sin antes agradecer a cada una de las personas que hizo mi historia en Colo Colo, el equipo de mis amores desde mi niñez“, comenzó diciendo.

En esa línea, agregó: “Para empezar, agradecer a mi familia por siempre estar. En cada situación y momento que me toco vivir, fueron los primeros en apoyar. En las buenas y en las malas. Agradecer también a todos los trabajadores del club y en especial a los utileros que recibí el cariño durante estos lindos 11 años”.

“No puede quedar afuera la hinchada, la más grande de todas con la que festejamos 198 goles juntos, agradecido de haberlos podido representar como capitán dentro de la cancha. Fueron los mejores años de mi carrera por lo que significó vestir la camiseta de Colo Colo”, añadió el ariete.

Finalmente, Paredes sostuvo que “agradezco a toda la familia alba de corazón, por abrirme las puertas, valorarme y hacerme sentir tan importante. Gracias de corazón a todos los colocolinos y colocolinas. GRACIAS TOTALES GB”.