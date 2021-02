Gabriel Mendoza y su dardo a Blanco y Negro: “No me parece que Esteban Paredes debió salir”

“No me parece que Esteban Paredes debió salir. Tenía que seguir, no de titular, pero sí le hace bien al camarín. Barroso también debió haberse quedado. Pero bueno“, con estas palabras Gabriel Mendoza lanzó un dardo a Blanco y negro tras la decisión que tomar de sacar a dos emblemas de Colo Colo tras la última temporada.

Respecto a un posible retiro de Paredes tras irse del Cacique, ‘Coca’ indica a LUN que “cuando uno se retira del fútbol, es como que salió a la vida real (…) Uno juega y es ídolo de los colocolinos, pero después ya no es lo mismo el trato, debes ver tus negocios, tratar con gente un montón de situaciones que antes no enfrentabas”.

En esa línea, añade que “antes la oficina era la cancha de fútbol, tu pasión, entonces era maravilloso, a fin de mes tenías tu sueldo, tu vida es otra (…) Es jodido porque terminas joven la carrera, no es a los 65 años, es a los 38 o 40 como Esteban, y empezar todo de nuevo, aunque él quiere seguir jugando”.

¿Qué sucederá con Paredes? “Esteban ha estado toda la vida en Colo Colo, es referente, el último ídolo y goleador histórico. Que ahora no esté en Colo Colo va a ser mucho más difícil sicológicamente para él“. cerró Mendoza.