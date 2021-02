El análisis de Danilo Díaz sobre Colo-Colo: “Se salvó jabonado de la mayor ignominia de su historia”

Tras un turbulento torneo y un crucial partido de definición, finalmente Colo-Colo venció a Universidad de Concepción y logró mantener su categoría. Ahora, en medio del debate en torno a la reformulación, que derivó en un éxodo importante de jugadores —entre ellos Esteban Paredes— y las críticas contra Aníbal Mosa, Ciudadano ADN conversó con Danilo Díaz para analizar este escenario.

El “Tenor del Pueblo” aseguró que “lo que le pasó a Colo-Colo durante esta temporada me parece que, no sé si estaba anunciado con tal dramatismo, pero en algún instante esto tenía que capotar, porque había habido una política institucional que a mí me parece hay un momento que lo fija”.

Esto ocurre, según Díaz, cuando “el presidente Arturo Salah, en su momento va a ingresar al vestuario y el plantel no lo deja entrar, molestos por la política de remuneraciones, por la política que estaba estableciendo el directorio, y ahí me parece que comienza un proceso de descomposición, se comienza a perder el principio de autoridad”.

Lo anterior coincide con el arribo de Aníbal Mosa a la concesionaria del club, quien “ingresó como un hincha millonario que se compra las acciones y empieza a tomar mayor protagonismo y poder, y lo que hizo con el fin de generar legitimidad al interior del grupo de futbolistas, les fue dando el gusto en todo”.

“Entonces lo que generó Aníbal Mosa es como ese papá que tiene mucha plata y le va dando el gusto a los cabros chicos y los transforma en cabros chicos malcriados“, comentó Díaz.

Agregó que “el problema es que esos cabros chicos malcriados no eran cabros chicos, sino que eran jugadores hechos y derechos, la mayoría con un recorrido importante en el fútbol local y también internacional, varios de ellos extranjeros, y se instaló un cogobierno al interior del vestuario de Colo-Colo”.

Un “cogobierno” que “termina llevando Colo-Colo a esto, porque tiene que haber un principio de autoridad, tiene que haber responsables administrativos, institucionales y están los responsables técnicos y los responsables en la cancha, que son los jugadores”.

Entonces, ¿qué sucedió en estos años? “Los jugadores se hicieron dueños del club. Aníbal Mosa, es un dirigente, yo creo que es muy bien intencionado, pero que no cuenta con las competencias para ser dirigente del fútbol y presidente de Colo Colo, porque al final del día él es un hincha del tablón que, y sin menospreciar al hincha del tablón, pero el hincha del tablón responde como hincha y en cualquier institución, responde desde la guata y el presidente de Colo Colo y cualquier presidente del club no puede responder desde la guata”.

De esta manera, Danilo Díaz afirmó que el “Cacique” “se salvó jabonado ayer de la mayor ignominia de su historia, habíamos dicho, y creo que con razón el tiempo nos termina dando la razón, que era el partido más relevante de la historia del fútbol profesional chileno, y cuando hablamos del fútbol profesional chileno es desde 1933, de los torneos, no estamos hablando de la selección, no tiene nada que ver, aquí el castellano se entiende poco”.

“Y aquí entonces lo que hay que sostener es por qué era tan importante. Por lo que vimos en el país a partir del empate Colo- Colo con O’Higgins el domingo en Rancagua, por qué se generó algo que nunca habíamos observado, el viaje de Colo Colo desde Santiago hasta Talca, que duró más de cuatro horas, con la gente volcada en las carreteras”, recalcó el comentarista.

Revelando que “fue un sentimiento popular, porque al final lo que no han entendido muchas veces en Blanco y Negro, la concesionaria de Colo Colo, es que Colo Colo le pertenece a Chile, forma parte del alma de Chile, forma parte de los sectores más desposeídos del país”.

Por lo que agregó que “ojalá que por el bien del fútbol chileno, Colo Colo levante, como también necesitamos que levante Universidad de Chile, que al menos ya clasificó a la Copa Libertadores con muchas dificultades, que casi de carambola y de rebote, pero lo hizo. el fútbol chileno los necesita a ellos, necesitamos a una Cobreloa, ojalá esté de vuelta en Primera División, porque son los equipos que le han dado historia y peso al fútbol local en los últimos 30 años”.