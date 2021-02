Brayan Cortés tras permanecer en Primera División: “Nadie quería estar en la lista negra de Colo Colo”

El golero de Colo Colo Brayan Cortés se desahogó tras el triunfo del elenco albo sobre Universidad de Concepción en el duelo por la permanencia.

Al respecto, comenzó diciendo que “era un partido de vida o muerte para nosotros. En lo personal me he sentido muy bien, he tenido el apoyo de la familia (…) nadie quería estar en la lista negra de Colo Colo y la verdad es que nos llenó de orgullo el masivo apoyo de las personas en la carretera y nos sirvió mucho para ganar el partido”.

En esa línea, añadió: “Fueron momentos sumamente difíciles para todos. Sabemos que Colo Colo es Chile y siento que no lo merecíamos. Hoy dimos la cara, pusimos el pecho y la verdad es que estoy muy orgulloso con este plantel“.

“Nos sacamos un peso de encima, fue un día muy difícil, nos paso de todo y lo logramos sacar adelante“, agregó Cortés.

Finalmente, el golero terminó diciendo que “creo que la situación la manejé súper tranquilo con la familia, la señora y sabíamos que podíamos. El apoyo fue fundamental y gracias a Dios se dio todo y podemos seguir en Primera División“.