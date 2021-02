David Alaba confirmó que dejará el Bayern Múnich: “He tomado la decisión para probar algo nuevo”

Tras semanas de incertidumbre, el defensor del Bayern Múnich, David Alaba, confirmó que dejará el club luego de permanecer 13 años en las filas de los “Bávaros”.

En conferencia de prensa, el zaguero austríaco manifestó que fue una decisión difícil de tomar, pero que aún no tiene definido a qué club arribará. “He tomado la decisión personal de dejar el Bayern para probar algo nuevo después de esta temporada. No ha sido una decisión fácil, llevo 13 años aquí y el club significa mucho para mí”, señaló.

“Aún no he tomado la decisión sobre mi próximo destino. Ya se verá. No es un secreto que mis agentes están en contacto con los clubes. Hay muchos rumores, pero prefiero concentrarme en el Bayern. Estoy en contacto con mis representantes, lo demás ya se verá”, indicó el defensor.

Además, sostuvo que su decisión de partir no se debe a algo monetario, sino más bien a un nuevo reto, y aseguró que su estancia en el Bayern Múnich “no se puede describir con palabras”.

“No fue por motivos financieros. Me quedan cinco, seis o siete años de fútbol y solo di vueltas a la cabeza sobre qué hacer. Quiero afrontar un nuevo reto, salir de mi zona de confort y evolucionar tanto como jugador como persona. Son los factores claves a la hora de decidir”, afirmó.

“Pasé momentos únicos en estos trece años: el triplete, mi debut, la revalidación del triplete. No se puede describir con palabras. Fue un tiempo precioso. Quiero despedirme con más éxitos. Daré todo por ello. No es mi objetivo, es el de todos. No creo que el Bayern esté en la cima, el objetivo del Bayern es estar ahí siempre”, sentenció el zaguero.

David Alaba deja el Bayern Múnich tras trece años, donde disputó más de 400 partidos, levantando 20 títulos nacionales y 6 internacionales, entre ellos dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.