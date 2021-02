Antonio Conte descartó a Vidal para duelo ante la Lazio: “No está disponible, sigue teniendo problemas”

Inter de Milán se prepara para lo que será un nuevo desafío en su lucha por la Serie A. Este domingo recibirá a la Lazio por la jornada 22 del certamen y Antonio Conte habló en la previa del encuentro, donde anunció una sensible baja para el elenco nerazzurri.

En conferencia de prensa, el estratega italiano fue consultado por la situación de Arturo Vidal, quien salió lesionado durante la victoria de su equipo sobre la Fiorentina. En esa línea, el técnico confirmó que el volante nacional no dirá presente este fin de semana.

“Vidal no está disponible, sigue teniendo problemas, no ha entrenado con nosotros”, afirmó tajantemente el DT, quien no contará con uno de sus jugadores favoritos de la temporada para medirse con la Lazio.

De hecho, la situación del “King” parece ser más complicada de lo que se esperaba, pues Conte incluso puso en duda su presencia para lo que será el trascendental duelo de la próxima semana ante el Milan, líder del certamen. “No sé si estará disponible para el derbi, debe intentar recuperar su mejor condición”, sentenció el técnico.

El atractivo duelo entre Inter y Lazio está pactado para este domingo a las 16:45 horas, y se llevará a cabo en el Estadio San Siro, donde el equipo de Arturo Vidal y Alexis Sánchez espera seguir firme en su lucha por alcanzar el liderato del fútbol italiano, donde actualmente marchan segundos con 47 puntos, dos unidades menos que el Milan, puntero del campeonato.