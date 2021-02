¿De nuevo un trueque? Alexis Sánchez podría partir del Inter para recalar en otro grande de Italia

Inter de Milán no pasó del empate ante la Juventus por la Copa Italia, quedando eliminado del certamen y perdiendo la opción de meterse en la final.

Por esta razón, la escuadra dirigida por Antonio Conte deberá enfocarse netamente en la Serie A, única competición en la que sigue con chances de levantar el título. Sin embargo, un nuevo rumor involucra al delantero chileno Alexis Sánchez, quien a finales de temporada podría dejar la escuadra “Nerazzurri”.

Esto porque según informó Calciomercato, el Inter y la “Vecchia Signora” verían con buenos ojos un trueque entre el “Niño Maravilla” y Aaron Ramsey. “El chileno no es considerado un elemento básico del equipo de Antonio Conte , tanto que en enero podría haber dejado el Inter si el club hubiera llegado a un acuerdo con la Roma para intercambiarlo por Edin Dzeko”, señaló el mencionado medio.

“Como se mencionó, el ex Barcelona, ​​Udinese y Manchester United podría mudarse a la Juventus, a cambio de Ramsey. El galés, afectado por las lesiones, no pudo convencer del todo y ciertamente no se puede descartar una despedida (también gusta al Tottenham y Arsenal de Inglaterra)”, agregó.

De esta manera, Alexis volvería a ser pieza clave en futuras negociaciones, luego de que se conociera la intención del intercambio con Edin Dzeko, delantero de la Roma. Al parecer, los días del “Niño Maravilla” estarían contados en el Inter.