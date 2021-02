Lucharán con Colo Colo: Universidad de Chile entró en la pelea por el fichaje de Cristián Palacios

Este miércoles arranca la jornada 33 del Torneo Nacional, la penúltima del campeonato, instancia donde la Universidad de Chile y Colo Colo buscarán zafar definitivamente del descenso.

En ello, y pensando en la temporada 2021, tanto en Macul como en La Cisterna comienzan a delinear lo que serán los planteles para el torneo que se viene, y en ambos clubes, el nombre de Cristián Palacios se repite.

El exdelantero de la Unión Española es seguido de cerca tanto por albos como azules gracias a su gran campaña con los “hispanos”, donde alcanzó a marcar 15 goles antes de terminar su contrato en Santa Laura.

Según información de ADN Deportes, la primera propuesta azul habría sido US$ 50 mil dólares por el pase del ariete y un sueldo de US$ 20 mil dólares (casi $15 millones). Tanto en Macul como en La Cisterna apelan a las ganas que tiene el uruguayo de quedarse en Chile, pero los azules le ofrecerán jugar torneo internacionales el 2021, situación que Colo Colo no podrá hacer.