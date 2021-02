Zinedine Zidane sobre su continuidad como DT del Real Madrid: “Estamos todos en el mismo barco y me siento respaldado”

Este martes, Real Madrid recibirá al Getafe, en el duelo que estaba pendiente desde la primera fecha de la Liga. Los merengues están terceros en la tabla de posiciones con 43 puntos, misma cantidad del Barcelona, que ocupa el segundo puesto. Ambos están a siete unidades del líder que es el Atlético Madrid.

En conferencia de prensa, el DT del cuadro blanco, Zinedine Zidane, fue consultado sobre la posibilidad de no cumplir su contrato que vence en 2022. Ante la pregunta, el francés no aseguró su continuidad. “Ya veremos. Lo importante es el día a día, que es lo que me preocupa de verdad. ¿Por qué voy a abandonar si hago lo que me gusta? Uno pasa por momentos malos, pero es la vida de un ser humano. Sabemos que el Madrid es un gran club y que lo que hay que hacer es competir. Aquí siempre habrá cambios”.

Además, el entrenador confesó que se siente apoyado por el club para seguir al mando del Real Madrid. “Estamos en el mismo barco y me siento respaldado. Igual la gente cree que lo digo porque lo tengo que decir, pero no. Hay que aceptar cuando las cosas son difíciles. Cuando las cosas están complicadas hay que dar la vuelta a la situación como se pueda. Yo sé que tengo un equipazo y nada nos va a impedir seguir trabajando fuerte”.

Finalmente, Zidane analizó al próximo rival del elenco merengue. “El Getafe es un equipo que compite muy bien. En esta Liga todos son partidos muy complicados. Antes hablaba con mi gente del nivel que hay también en Segunda División, que es muy alto. En España se juega muy bien al fútbol y los equipos compiten siempre. Mañana tenemos que pelear, luchar y hacer un gran partido para sumar los tres puntos”.

El Real Madrid no podrá contar con Sergio Ramos, Kroos, Odriozola, Militao, Hazard, Carvajal, Lucas Vázquez, Rodrygo, Isco y Valverde, para el duelo que está programado a las 17:00 horas de este martes.