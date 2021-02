Simón Contreras y la recta final del campeonato: “Nosotros sabemos que todo está en nuestra manos”

El joven delantero de Universidad de Chile, Simón Contreras, ha sido uno de los buenos valores de los “Azules” en el último tiempo, irrumpiendo en el primer equipo y comenzando a ganarse la titularidad con Rafael Dudamel.

Sobre el presente de la U, el atacante manifestó que están tranquilos en el camarín, puesto que está en sus manos salir de la zona de peligro. “Vamos a ver el partido de Coquimbo contra Cobresal y estaremos atentos como cualquier partido del campeonato. Cualquiera sea el resultado, nosotros sabemos que todo está en nuestra manos, estamos tranquilos por esa parte, que dependemos de nosotros“, señaló.

Además, tuvo palabras para su buen rendimiento en los últimos partidos y sobre lo que espera para su futuro en el conjunto laico. “Es porque estoy preparado y por lo que vengo entrenando. Me puede tocar esa opción a mí, como le puede tocar a cualquier compañero. Creo que hasta el momento lo he hecho bien, pero me juego la opción de seguir jugando el campeonato que viene”, sostuvo.

“Ahora me estoy tomando las cosas poco a poco, estoy enfocado en las tres finales que nos quedan. Pero quiero seguir jugando en la U y tratando de ganarme un puesto“, agregó el delantero.

Finalmente, tuvo palabras para su próximo rival en el torneo, Unión Española, ratificando la confianza que hay en el camarín y asegurando que pueden quedarse con los tres puntos. “Todos sabemos las individualidades que tiene Unión Española, pero nosotros tenemos un plan de partido y si lo cumplimos con las ganas de ganar el partido, seguro lo resolveremos“, sentenció.