Eduardo Vargas y su autocrítica: Mi rendimiento no está siendo bueno, soy goleador y no estoy convirtiendo

Eduardo Vargas, delantero de Atlético Mineiro marcó un gol el pasado fin de semana en un duelo clave por seguir metido en la lucha del campeonato brasileño.

El atacante confesó en conferencia de prensa que no se encuentra conforme con el nivel que ha mostrado en cancha. “Mi rendimiento actual no está siendo muy bueno, soy un jugador goleador y no lo estoy haciendo“.

Sobre el tanto convertido el pasado fin de semana, Vargas lamentó no haber podido anotar desde una primera instancia. “Me molestó cuando el portero tapó, pero luego me alegré. No quise celebrar. Ahora estoy trabajando para intentar marcar más goles y tratar de tener más posibilidades de marcar”.

Sobre la lucha del campeonato, Vargas aseguró que intentarán poder seguir peleando por conseguir el Brasileirao. “Intentaremos ganar todos los partidos que tengamos y apoyar a los equipos a los que se enfrenten. Siempre tenemos en mente luchar por el título”.